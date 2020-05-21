Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил провайдеру сети цифрового вещания «Зеонбуду». Такое решение связано с тем, что провайдер не выполнил обязательство поинформировать граждан об угрозе чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, еще в 2012 году «Зеонбуд» сообщил о приобретении и установке системы для предупреждения населения о чрезвычайных ситуциях, что было прописано в условиях его лицензии. Проверка в 2014 году показала наличие схем работы такой системы в сетях МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5.

В мае текущего года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила Нацсовету, что 12 мая будет проведена проверка системы предупреждения с использованием оборудования «Зеонбуда». По плану, каналы должны были синхронно прокрутить бегущую строку «ЗУПИНИМО COVID-19 РАЗОМ, ДСНС УКРАЇНИ ПРОСИТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА» с 01:00 до 02:00, а также с 04:00 до 06:00. Кроме того, этот же текст должен был появиться в виде полноэкранной заставки во временных промежутках с 02:00 до 03:00 и с 03:00 до 04:00.

Однако, как показал мониторинг, ни один из каналов в сетях МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5 не транслировал вышеуказанную информацию в отведенный промежуток времени. Для того, чтобы точно определить, транслировались ли сообщения в эфире каналов «Зеонбуда», Нацсовет проведет внеплановую проверку. В том числе, регулятор установит, есть ли на данный момент в распоряжении «Зеонбуда» необходимое оборудование, поскольку последний раз это проверяли 6 лет назад.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.