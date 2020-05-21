По всей территории Новой Зеландии злоумышленники поджигают вышки мобильной связи. Власти страны связывают эти нападения с ростом количества приверженцев «теории заговора», считающих, что пандемия коронавируса была вызвана запуском сетей 5G.

По состоянию на 18 мая в Окленде, Веллингтоне и Нортленде было совершено нападение на 17 вышек сотовой связи, в результате чего был причинён ущерб на сотни тысяч долларов. Все пожары выглядят подозрительно, однако чёткая связь их с приверженцами «теории заговора» пока не доказана.

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер заявил изданию RNZ, что каждого, кто поджигает вышки мобильной связи из-за своей веры в «теорию заговора 5G», ждёт «очень жёсткое наказание».

Технология 5G является стандартом самой быстрой сотовой связи, который приходит на смену технологиям 2G, 3G и 4G. На территории Новой Зеландии первые сети 5G были запущены в декабре минувшего года. В настоящее время данная технология также активно развивается в таких странах как Филиппины и Южная Корея.

Приверженцы «теорий заговора» обвиняют излучение, исходящее от вышек 5G, в распространении COVID-19 и рака.

Многие жители Новой Зеландии и раньше настороженно относились к технологии 5G: исследование, проведенное в декабре, показало, что 46% жителей страны уверены в том, что данные сети оказывают отрицательное воздействие на здоровье людей. Однако, после начала пандемии коронавируса и объявления в Новой Зеландии жёсткого карантина, число приверженцев «теорий заговора» значительно выросло.

Новозеландский журналист Дэвид Фаррирер в своей статье, написанной для The Spinoff, отмечает, что жители Новой Зеландии не оригинальны в своих вандальских устремлениях. Первый поджог вышки мобильной связи в Новой Зеландии имел место спустя неделю после аналогичного происшествия в британском Бирмингеме. По состоянию на сегодняшний день по всей территории Великобритании уже было сожжено более 70 вышек сотовой связи.

На этой неделе, после очередного поджога, три крупнейших новозеландских провайдера услуг телефонной связи опубликовали совместное заявление.

Директор по развитию инфраструктуры компании Vodafone NZ Тони Бэйрд указал на то, что эти «агрессивные» атаки могут в конечном итоге принести «серьёзный ущерб системе связи в Новой Зеландии», в особенности – в сельской местности и в отдалённых районах.

«Пока мы ещё можем проводить восстановительные работы, обеспечивая связью наших клиентов, однако каждая такая атака имеет кумулятивный негативный эффект», – заявил Бэйрд.

Технический директор компании Spark NZ Марк Бедер добавил, что эти атаки могут нести угрозу системе экстренной связи и призвал всех граждан страны сообщать правоохранительным органам обо всех случаях подозрительной активности вблизи вышек сотовой связи.

Как сообщает издание Newsroom, связь между внедрением в той или иной стране технологии 5G и количеством граждан, инфицированных коронавирусом, отсутствует.

В частности, во Франции, где зарегистрировано более 143 000 случаев заражения и 28 000 смертей, сетей 5G пока нет.

В то же время на более густонаселённых Филиппинах, где технология 5G была запущена в июле, отмечено менее 12 000 случаев заражения и 837 смертей.

Новая Зеландия имеет неплохие результаты в борьбе с эпидемией – здесь зарегистрировано всего чуть более 1 500 случаев заражения и 21 смертельный случай.

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