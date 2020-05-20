В России могут полностью заблокировать YouTube. Компания Ontarget, создающая инструменты автоматической оценки персонала, намерена добиться «закрытия» видеоплатформы навсегда, передает Lenta.ru.

Сообщается, что Ontarget подала иск против YouTube в Московский городской суд и хочет добиться абсолютной блокировки видеоплатформы. Дело в том, что некоторые каналы сервиса предлагают пользователям обмануть работодателей и пройти за них тесты по отбору персонала, разработанные, в том числе, и компанией Ontarget.

Примечательно, что это уже второй подобный иск от Ontarget против Google (владелец YouTube). Согласно антипиратскому законодательству, этот факт может послужить причиной для вечной блокировки видеосервиса на территории России.

При этом Мосгорсуд, следуя нормам закона «Об информации», обязан заблокировать весь сайт, а не отдельные ссылки на каналы. Суд может признать требования Ontarget злоупотреблением, однако заменить полную блокировку на частичное ограничение не в силах.

Напомним, в конце прошлого года над YouTube нависла угроза вечной блокировки из-за жалоб книжных издателей на нарушения авторских прав. Издательство «Эксмо» обратилось в суд из-за того, что одна из аудиокниг находилась на видеоплатформе в свободном доступе. Но даже после удовлетворения требования удалить нелегальный контент, пиратские копии все еще оставались в свободном доступе.

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