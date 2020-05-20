Телеканал «Рада» будет вещать на территории Донецкой и Луганской областей, а также в части Крыма. Соответствующие временные разрешения каналу выдал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, с сегодняшнего дня, 20 мая, канал «Рада» появится в зонах с особым режимом вещания, то есть на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Украины, Автономной Республикой Крым, Севастополем, отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области парламентский телеканал будет вещать в Краматорске, Авдеевке, Угледаре, Горняке, а также в населенных пунктах Покровского, Марьинского, Ясиноватского и Славянского районов.

В Луганской области канал «Рада» будет доступен в самом Луганске и Станично-Луганском районе.

В Херосонской области телеканал появится в Скадовском, Каланчакском, Каховском и Чаплинском районах, а также в городе Армянск, Джанкойском и Красноперекопском районах АР Крым.

Отмечается, что с кором времени телеканал «Рада» планируют запустить также и в городах Волноваха, Мариуполь и Бахмутовка.

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект, касающийся внесения изменений в закон об иновещании. Мультимедийная платформа иновещания (МПИ), на базе которой работает русско- и украиноязычный телеканал «Дом», получила право на вещание в Украине и создание украиноязычного контента.

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