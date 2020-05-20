«Триколор» расширил сотрудничество с кинокомпанией Sony Pictures Television (SPT). Теперь клиентам оператора доступны более 120 мировых кинохитов SPT, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, среди фильмов, доступных для просмотра зрителям канала «Кино UHD», такие бестселлеры, как: «Веном», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Плохие парни навсегда», «Angry Birds 2 в кино», «Джуманджи: Новый уровень» и т.д. Что касается сериалов, абонентам «Триколора» будут доступны хиты «Во все тяжкие», «Двойник» и «Карточный домик».

«Триколор уделяет большое внимание развитию и продвижению каналов собственного производства. Благодаря сделке с Sony Pictures Television контент на наших каналах стал еще разнообразнее, а сами телеканалы — конкурентоспособнее», — отметил директор по контенту «Триколора» Арсен Хомутов.

Отмечается, что в числе фильмов и сериалов, которые покажет зрителям «Кино UHD», будет доступен контент SPT в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. «Триколор» обладает правами на ррансляцию через спутник и в ОТТ-среде, так что мировые хиты Sony Pictures Television можно будет смотреть и с помощью приложения «Триколор Кино и ТВ».

Напомним, в конце марта «Триколор» подписал договор с ViacomCBS Global Distribution Group. Благодаря этому, зрители получили доступ к более чем 120 кинохитам кинокомпании Paramount Pictures.

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