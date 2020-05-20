АО «Спутниковая система связи «Гонец»» приступило к созданию своей системы. Сейчас система связи «Гонец» находится на стадии эскизного проектирования, передают Известия.

«Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструктора уже начали деятельность по основной части», — сообщил гендиректор АО «Спутниковая система связи «Гонец»» Павел Черенков.

Известно, что спутники «Гонец» будут запущены с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ранее, по словам Черенкова, запуски этих космических аппаратов проводились с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Рокот», уступающей «Союзу» не только технологически, но и в плане экологичности.

На днях сообщалось, что «Роскосмос» планирует вложить более 760 миллионов рублей в усовершенствование инфраструктуры космодрома «Восточной», необходимое для дальнейшего запуска спутников «Гонец-М». Также на космодроме займутся адаптацией спутников «Гонец-М» для запуска на ракете-носителе «Союз-2.1б». Для этого будет создан адаптер, с помощью которого космический аппарат будет сопрягаться с разгонным блоком «Фрегат».

Напомним, в ноябре прошлого года «Роскосмос» разорвал контракт с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который предусматривал запуск трех спутников «Гонец» в 2020 году. Вместо него был заключен новый, прописывающий отправку аппаратов в космос на год позже.

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