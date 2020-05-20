Верховная Рада одобрила законопроект, касающийся внесения изменений в закон об иновещании. Мультимедийная платформа иновещания (МПИ) получила право на вещание в Украине и создание украиноязычного контента, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, изменения в закон «О системе иновещания в Украине» провозглашает право платформы иновещания на трансляцию контента не только за пределами нашей страны, но и на временно оккупированных территориях, а также в зонах, граничащих с ними или с Россией.

Кроме того, контент платформы теперь может быть украиноязычным, а не только англоязычным. Как сообщил глава профильного парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, из закона была изъята статья, обязующая МПУ создавать не менее 50% программ на английском языке.

Как сообщила замглавы комитета Евгения Кравчук, изменения необходимы, чтоб расширить информационное влияние Украины на временно оккупированные и приграничные территории. С этой функцией на базе платформы иновещания уже работает русско- и украиноязычный телеканал «Дом».

«…Наш законопроект четко устанавливает, что мы можем распространять иновещание при помощи всех средств по всей территории Украины, включительно с временно оккупированными и — что тоже важно — приграничными территориями, граничащими с территорией России или других стран. Именно туда вещает телеканал «Дом», чтоб наши граждане на временно оккупированных территориях наконец получали не исковерканную информацию от федеральных российских каналов, а правдивую и сбалансированную», — отметила Кравчук.

Напомним, телеканал «Дом» начал вещание в тестовом режиме в начале марта. Он был запущен на базе канала иновещания UATV, который прекратил свое прямоэфирное вещание еще в январе.

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