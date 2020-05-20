Huawei подвела итоги работы за первый квартал текущего года. Согласно статитстическим данным, треть всех 5G-смарфонов в мире были созданы именно этой компанией, передает iXBT.com.

Сообщается, что с начала прошлого года и до апреля текущего года китайский техногигант отгрузил 15 миллионов смартфонов с поддержкой 5G. За один только первый квартал 2020 года поставки таких устройств достигли количества в 8 миллионов единиц.

Среди китайских поставщиков техники это самый большой показатель — Huawei занимает 55,4% местного рынка. В мировых масштабах компания отхватила 33,2% рынка 5G-смартфонов, уступив только Samsung с 34,4%. Южнокорейская компания в первом квартале отгрузила 8,3 миллиона мобильных устройств с поддержкой сети пятого поколения.

На сегодняшний день Huawei предлагает 19 моделей смартфонов с 5G в разных ценовых категориях — от $280 до $2250. В дальнейшем китайский техногигант планирует выпустить более бюджетные вырианты, что, согласно ожиданиям, только укрепит его позиции.

Напомним, в начале года, за первый месяц, китайский рынок 5G-смартфонов превзошел 5 млн единиц. В общей сложности, в январе в Китай было поставлено 20,81 млн смартфонов, 88% из которых — телефоны китайского производства. Более того, из всех новых моделей смартфонов за указанный период 97,1% составили как раз модели местных брендов.

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