Платформа Apple TV+ не будет показывать зрителям контент исключительно собственного производства. В скором времени видеосевис может пополниться фильмами голливудских киностудий, передает ТАСС.

Сообщается, что причиной такого решения стало все то же стремление к конкуренции со стриминговыми гигантами вроде Netflix, которые практикуют использование и оригинального контента, и приобретенного. Сейчас топ-менеджеры Apple TV+ ведут переговоры с руководством различных киностудий.

Отмечается, что сейчас видеосервис предлагает зрителям менее 30 оригинальных фильмов и шоу. По состоянию на февраль текущего года количество подписчиков этой стриминговой платформы достигло 10 миллионов. В то же время Disney+, который был запущен в том же месяце, что и Apple TV+, насчитывает уже 50 миллионов пользователей. В целом, среди всех стриминговых сервисо по-прежнему лидирует Netflix — на него подписались свыше 180 миллионов человек.

Напомним, видеосервис Apple TV+ был запущен первого ноября 2019 года в 107 странах мира, включая Украину. Платформа предлагает оригинальный контент на английском языке с вариантами озвучки на французском, немецком, итальянском, японском и нескольких других языках.

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