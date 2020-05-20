1 июня стартует полноценное вещание украинского новостного телеканала «Апостроф TV».

19 мая с телекоммуникационного спутника Astra 4A (4,8° в.д.) начал тестовое вещание «Апостроф TV». Об этом сообщил пользователь под ником yorick на профильном форуме ProTV.

На портале транспондерных новостей Sat-Digest уточняется, что трансляция осуществляется в открытом виде в формате высокой чёткости (HD) с использованием стандарта сжатия видео MPEG-4.

«Апостроф TV» получил спутниковую лицензию сроком на 10 лет ещё в апреле прошлого года. Однако всё это время телеканал существовал как отдельный раздел общественно-политического издания «Апостроф», где, в частности, размещены различные интервью на политическую тематику и информационные программы.

Параметры спутникового вещания «Апостроф TV»: Спутник Astra-4A (4,8 гр.в.д.)

Частота – 11 747 МГц

Символьная скорость – 30 000 Мбит/сек

Поляризация – вертикальная (V)

FEC – 3/4

Модуляция – DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

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