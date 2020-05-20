Появление на улицах подключаемых транспортных средств, способных в режиме реального времени «общаться» с дорожной инфраструктурой позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу, а также снизить риск аварий.

Для организации такой связи требуется наличие стабильных и надёжных каналов передачи данных – к их числу относится сотовая связь пятого поколения 5G, а также альтернативные решения ITS-G5 на основе технологии Wi-Fi.

Вопросом создания такой системы на протяжении трёх последних лет занимались шестнадцать научно-исследовательских институтов, средних предприятий и крупных компаний, объединившись в рамках проекта 5G NetMobil.

Сегодня они могут представить результаты совместной работы, позволяющие говорить об открытии новой страницы в истории эры современных мобильных технологий. Разработки, родившиеся в рамках данного проекта и связанные с работой сетей, системой безопасности и протоколами связи, в настоящее время используются для выработки стандартов, развития новых бизнес-моделей и быстрого запуска первых производственных циклов.

Проект 5G NetMobile является стартовой площадкой для инновационных разработок, которые станут первой важной вехой на пути к системе полностью подключенного дорожного движения. В рамках исследовательского проекта используются самые современные наработки в сфере прямого взаимодействия между транспортными средствами и в сфере взаимодействия транспортных средств с объектами инфраструктуры.

Во многих ситуациях, имеющих место на дороге, водителю сложно увидеть всё, что ему необходимо для безопасного вождения, а именно – пешеходов, пересекающих дорогу на извилистых перекрёстках, или транспортные средства, которые неожиданно выскакивают из-за поворота.

Радар, ультразвук и видео-датчики – это «глаза» современных автомобилей. Они следят за обстановкой на дороге и тем, что происходит вокруг транспортного средства, однако они не способны «видеть» за поворотами или за препятствиями.

Прямая связь между транспортными средствами, между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой и между транспортными средствами и сетью позволит транспортным средствам в режиме реального времени обмениваться данными друг с другом и с окружающими объектами – в том числе, и о тех вещах, которые нельзя увидеть.

Партнёры, работающие над проектом 5G NetMobil, используют все эти возможности связи для создания таких инструментов, как помощник проезда перекрёстков, который призван защитить пешеходов и велосипедистов на «слепых» перекрёстках.

Камера, установленная на одном из объектов дорожной инфраструктуры, фиксирует появление пешехода и на протяжении нескольких миллисекунд передаёт предупредительный сигнал транспортному средству, помогающий предотвратить критическую ситуацию, которая может возникнуть, к примеру, при повороте автомобиля на боковую улицу.

Ещё один пункт, стоящий на повестке дня исследователей, – это движение в группах. В будущем коммерческие транспортные средства смогут объединяться в группы-колонны, при этом синхронные старт, торможение и управление направлением движения позволят грузовикам ехать на очень близком расстоянии друг от друга. И всё это станет возможным благодаря общению между транспортными средствами.

Такое автоматизированное движение в колонне друг за другом поможет снизить потребление горючего, а также повысит безопасность на шоссе. Эксперты, работающие над проектом, разрабатывают систему, которая позволит транспортным средствам двигаться в колонне на расстоянии менее десяти метров друг от друга, а также двигаться сельскохозяйственной технике параллельно.

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