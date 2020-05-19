С точки зрения компании YouTube, весь видеоконтент, записанный в разрешении менее 1080p, более не подпадает под определение «HD», являясь контентом стандартного разрешения (или же SD).

В компании YouTube внесли изменение в определение понятия «видео высокой чёткости» (HD), принятое для платформы. На протяжении нескольких последних лет платформа для обмена видеоконтентом, принадлежащая компании Google, отмечала видео, записанное в разрешении 720p, как видео стандарта HD. Однако несколько дней назад из описания видео, записанного в разрешении 720p, тэг «HD» исчез. По состоянию на данный момент компания не представила официального разъяснения по данному (пускай и незначительному) изменению своей политики, которое было замечено Youtuber’ами.

Таким образом, выходит, что весь контент, записанный в разрешении ниже 1080p, с точки зрения компании YouTube не относится к категории «HD», являясь скорее видео стандартного разрешения (или же SD). Это также ставит видео, записанное в разрешении 720p, в один ряд с видео, записанным в разрешениях 480p или 360p. Впрочем, разумеется, это совсем не означает того, что видео в разрешении 720p будет удаляться с сайта или приложений. Оно будет оставаться на платформе, но уже без пометки «HD».

Вопрос о том, что следует считать «высоким разрешением видео», является в настоящее время очень спорным. Можно найти очень качественное видео, записанное в разрешении 720p, ибо добавление в картинку большого количества пикселей ещё не гарантирует её качества. Однако, кто-то в компании YouTube, похоже, решил внести коррективы в нормы, установившиеся за последние годы. Однако, с другой стороны, некоторые могут и поддержать такой шаг, заявляя, что QHD и FHD являются новыми стандартами разрешения видео. Более того, разрешение FHD установлено в качестве базового в большинстве окружающих нас устройств – будь то смартфоны, лэптопы или телевизоры.

Как бы там ни было, в YouTube считают, что нам следует двигаться дальше именно в таком направлении.

После данного изменения, единственными опциями разрешения «HD» останутся 1080p и 1440p. Выше находятся 4K с разрешением 2160p, 5K с разрешением 2880p и, наконец, 8K – с разрешением 4320p.

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