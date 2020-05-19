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YouTube 720p not HD
С точки зрения компании YouTube, весь видеоконтент, записанный в разрешении менее 1080p, более не подпадает под определение «HD», являясь контентом стандартного разрешения (или же SD).

В компании YouTube внесли изменение в определение понятия «видео высокой чёткости» (HD), принятое для платформы. На протяжении нескольких последних лет платформа для обмена видеоконтентом, принадлежащая компании Google, отмечала видео, записанное в разрешении 720p, как видео стандарта HD. Однако несколько дней назад из описания видео, записанного в разрешении 720p, тэг «HD» исчез. По состоянию на данный момент компания не представила официального разъяснения по данному (пускай и незначительному) изменению своей политики, которое было замечено Youtuber’ами.

YouTube 720p not HDТаким образом, выходит, что весь контент, записанный в разрешении ниже 1080p, с точки зрения компании YouTube не относится к категории «HD», являясь скорее видео стандартного разрешения (или же SD). Это также ставит видео, записанное в разрешении 720p, в один ряд с видео, записанным в разрешениях 480p или 360p. Впрочем, разумеется, это совсем не означает того, что видео в разрешении 720p будет удаляться с сайта или приложений. Оно будет оставаться на платформе, но уже без пометки «HD».

Вопрос о том, что следует считать «высоким разрешением видео», является в настоящее время очень спорным. Можно найти очень качественное видео, записанное в разрешении 720p, ибо добавление в картинку большого количества пикселей ещё не гарантирует её качества. Однако, кто-то в компании YouTube, похоже, решил внести коррективы в нормы, установившиеся за последние годы. Однако, с другой стороны, некоторые могут и поддержать такой шаг, заявляя, что QHD и FHD являются новыми стандартами разрешения видео. Более того, разрешение FHD установлено в качестве базового в большинстве окружающих нас устройств – будь то смартфоны, лэптопы или телевизоры.

Как бы там ни было, в YouTube считают, что нам следует двигаться дальше именно в таком направлении.

После данного изменения, единственными опциями разрешения «HD» останутся 1080p и 1440p. Выше находятся 4K с разрешением 2160p, 5K с разрешением 2880p и, наконец, 8K – с разрешением 4320p.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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