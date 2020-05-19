В ближайшие пять лет сектор услуг платного ТВ прирастёт дополнительными 35 миллионами абонентов. Такой прогноз содержится в исследовании, подготовленном агентством Digital TV Research.

В результате общая абонентская база услуги в мире составит 1.06 миллиарда человек. Напомним: знаковая отметка в 1 миллиард абонентов была достигнута в 2018 году.

Если не учитывать показатели аналогового кабеля, то общее количество абонентов платного телевидения выросло с 380 миллионов человек по состоянию на 2010 год до 990 миллионов человек по состоянию на конец 2019, а к 2025 должно достигнуть отметки в 1.062 миллиарда.

Лидером роста станет IPTV; в период с 2019 по 2025 год количество подписчиков данной услуги вырастет на 84 миллиона – до отметки в 391 миллион абонентов.

Сектор спутникового ТВ в период с 2019 по 2025 год потеряет 4 миллиона подписчиков. К 2025 году доля подписчиков услуг платного спутникового ТВ составит 20% – при 21% в 2019 году.

К 2025 году на долю кабельного ТВ будет приходиться 40% от общего количества абонентов платного ТВ – при 47% по состоянию на 2019 год и 74% в 2010. К 2025 году количество абонентов услуг кабельного телевидения (аналогового и цифрового) в мире составит 430 миллионов человек – на 101 миллион меньше, чем в 2010, когда их число составляло 531 миллион человек.

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