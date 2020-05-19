Компании Huawei Technologies, Qualcomm и Samsung Electronics выпустили совместное заявление, в котором они приветствуют появление на рынке стандарта компрессии MPEG-5 Essential Video Coding (EVC), разработанного организацией ISO/IEC Moving Picture Experts Group.

Основной целью разработки стандарта EVC было существенное улучшение возможностей компрессии в сравнении с существующими стандартами сжатия видео. Согласно утверждениям разработчиков, кодек MPEG-5 EVC, призванный удовлетворить потребности медиа-индустрии в сфере технологий и бизнеса, позволяет передавать видеоконтент в разрешении 4K Ultra HD с большей степенью сжатия и более эффективно, чем предыдущие кодеки.

Результатом появления на рынке нового кодека должно стать расширение количества экранов, способных отображать контент в разрешении 4K и 8K, контент из категории виртуальной и дополненной реальности и контент, записанный в режиме HDR, а также предоставление пользователям желанного качества услуг. Прогнозируется, что новый стандарт, в частности, будет хорошо совместим с новейшими протоколами передачи данных и работы сетей, среди которых – 5G.

В соответствии с требованиями стандарта, все стороны, принявшие участие в его разработке, должны будут обеспечить своевременную публикацию условий получения лицензий на свои разработки на протяжении двух лет после прохождения стадии официальной подачи окончательного проекта международного стандарта (FDIS). Стороны должны сделать это либо по одиночке, либо в рамках общего патентного пула.

В компаниях Huawei, Qualcomm и Samsung заявили о намерениях обеспечивать дальнейшее продвижение новой технологии в мультимедийной индустрии с целью быстрого внедрения стандарта. В компаниях также подтвердили данное ранее обязательство обеспечивать прозрачные, справедливые, разумные и недискриминационные условия использования принадлежащих им патентов, имеющих отношение к стандарту. Компании также планируют придерживаться своего плана публикации условий лицензирования, охватывающих патенты в рамках стандарта MPEG-5 EVC, не позднее, чем через два года с даты публикации FDIS, которая была официально объявлена в конце апреля 2020 года.

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