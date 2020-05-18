Популярность виртуальных частных сетей растет с каждым днем. Почти каждый четвертый пользователь использовал их хотя бы один раз во время интернет-серфинга. Необходимость использования VPN очевидна из числа краж, мошенничеств и уязвимостей, с которыми мы постоянно сталкиваемся в сети.

Однако, хотя защита от третьих лиц и анонимность могут быть наиболее оправданными причинами установки виртуальной частной сети (VPN), они не единственные и не самые популярные.

Половина клиентов, которые подписываются на премиум-услуги VPN, делают это чтобы получить неограниченный доступ к геолокализованному контенту какого-либо медиа-портала.

Это связано с тем, что такие платформы, как BBC iPlayer, Amazon Prime или Hulu, не позволяют их сервисам быть доступными для клиентов по всему миру. В некоторых случаях место расположения IP-адреса определяет то, что пользователь может видеть на сайте. В других случаях даже невозможно создать новую учетную запись из некоторых стран.

Но эти компании полностью осведомлены о деятельности пользователей, поэтому они часто блокируют и те, у которых активирована VPN. Это приводит к тому, что разработчикам приходится искать новые методы настройки, чтобы не быть обнаруженными.

Другие популярные виды использования виртуальных частных сетей включают в себя доступ к веб-сайтам или социальным сетям, международные связи, а также скачивание P2P-файлов, таких как торренты.

Кроме того в странах, где распространены цензура или преследования, вопрос о конфиденциальности может иметь первостепенное значение, намного большее, чем мы могли бы себе представить.

Тем не менее, многие пользователи интернета могут поддаться искушению выбрать бесплатные VPN, но, как и во многих случаях, то, что является бесплатным, почти никогда не бывает качественным.

Бесплатные сервисы почти всегда приносят больше проблем, чем решений, записывая онлайн-активность пользователей и продавая информацию тому, кто больше заплатит, как виртуальные наемники. Чтобы снизить затраты и увеличить собственную прибыль, некоторые бесплатные VPN продают чрезмерно большое количество рекламы, и даже некоторые из них пропускают трафик данных других пользователей через ваши устройства по схеме, похожей на P2P файлы, что приводит к сбоям в системе безопасности.

Важность VPN на мобильных устройствах

В повседневной жизни мы часто пользуемся мобильными телефонами и планшетами чаще, чем компьютером. Доступность, скорость и отличная адаптация всех социальных и рабочих платформ делают нас склонными к этому.

Это означает, что нам все чаще приходится вводить в мобильные устройства конфиденциальную информацию. При совершении покупки в интернете мы должны предоставить данные нашей кредитной карты. Если мы хотим создать учетную запись на каком-либо сайте или в какой-либо программе, необходимо ввести наш адрес электронной почты и многие другие личные данные. В социальных сетях мы постоянно обмениваемся изображениями, видео или файлами, которые не хотим попасть в чужие руки.

Но это не всегда происходит. Правда в том, что из года в год более 150 миллионов человек страдают от атак на их личную жизнь на мобильных устройствах. Это рискованная ситуация, в которую попадает каждый, кто занимается серфингом в сети без защиты.

В мире, который становится все более опасным, вызывает тревогу тот факт, что менее половины людей, использующих VPN, делают это через мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты.

Без этих сервисов пользователи интернета могут стать жертвами воровства и всякого рода мошенничества, вымогательства и даже кражи личных данных.

Проблемы и решения

Практически каждый, кто ежедневно пользуется интернетом, чувствует себя незащищенным от атак хакеров или вредоносных программ, но у него не хватает информации для того, чтобы что-то с этим сделать.

Дезинформация и обман присутствуют во всех аспектах нашей виртуальной жизни. Нередки случаи, когда VPN-служба действительно бесплатна, без дурных намерений и правил, написанных мелким шрифтом где нибудь в подвале сайте. К счастью, в сети существуют инструменты, которые предлагают каталоги с проверенными качественными VPN- и прокси-серверами на рынке.

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