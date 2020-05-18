«Роскосмос» вложит более 760 миллионов рублей в усовершенствование инфраструктуры космодрома «Восточной». Доработки необходимы для дальнейшего запуска спутников «Гонец-М», передает БИЗНЕС Online.

Согласно данным, также на космодроме займутся адаптацией спутников «Гонец-М» для запуска на ракете-носителе «Союз-2.1б». Для этого будет создан адаптер, с помощью которого космический аппарат будет сопрягаться с разгонным блоком «Фрегат».

Отмечается, что все работы планируют завершить до середины ноября 2022 года.

Напомним, в начале марта, ещё до объявления карантина, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что ближайший пуск с Восточного может состояться уже в конце апреля текущего года.

Годом ранее гендиректор «Главкосмоса» (подразделение «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов говорил о том, что во втором квартале 2020 года Восточный будет задействован в реализации проекта OneWeb.

Однако из-за коронавируса пострадали многие космические предприятия и спутниковые операторы. Некоторым, например, Arianespace, SpaceX, «Роскосмос», пришлось отложить запуски на неопределенное время, некоторым, вроде OneWeb или Speedcast — и вовсе объявить о банкротстве.

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