«Общественное радио» продолжает расширять зону своего FM-вещания. Три канала радио начали вещание ещё в 17 городах Украины, передает пресс-служба.

По словам члена правления «UA: Общественное вещание», ответственного за платформу радио, Дмитрия Хоркина, огромная заслуга в расширении зоны вещания департамента развития сетей «Общественного». Благодаря стараниям департамента, все больше украинцев получают возможность слушать качественный радиоконтент.

«Развитие крупнейшей в Украине FM-сети — большая ответственность. Ведь одновременно мы еще выше поднимаем планку качества контента. Начало FM-вещания одного или нескольких каналов «Общественного радио» в городе означает, что теперь его жители имеют возможность слушать новости без манипуляций, общаться с политиками в прямом эфире, узнавать что-то интересное для себя каждый раз, когда включают приемник. Особенно важно, что растут сети «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» — сейчас они увеличиваются в разы. Огромное спасибо департаменту развития сетей «Общественного», который прилагает максимум усилий для запуска FM-частот », — отметил Хоркин.

Итак, «UA: Радио Проминь» теперь можно слушать в:

Мариуполе — 103,2 FM;

Дубовом Гаю (Житомирская обл.) — 94,1 FM;

Ковеле (Волынская обл.) — 103,9 FM;

Шацке (Волинская обл.) — 97,4 FM;

Белой Церкви — 91,9 FM;

Кропивницком — 88,7 FM;

Кременчуге (Полтавская обл.) — 96,6 FM;

Николаеве — 88,8 FM;

Тернополе — 101,5 FM;

Харькове — 100,5 FM;

Херсоне — 88,1 FM.

«UA: Радио Культура» теперь доступно в:

Житомире — 90,6 FM;

Кропивницком — 91,8 FM;

Кременчуге (Полтавська обл.) — 99,6 FM;

Нежине (Черниговская обл.) — 90,9 FM;

Смеле (Черкасская обл.) — 90,3 FM.

В свою очередь «UA: Украинское радио» теперь будет вещать ещё и в Козельце Черниговской области.

Напомним, в начале апреля «Общественное радио» расширило зону FM-вещания в 13 городах Украины.

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