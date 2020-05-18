«Тавр Медиа» приобрела радиостанцию «Наше радио». Сумма сделки составила $3,8 миллиона, сообщает телеграм-канал TV Post.

О том, что «Наше радио» сменит владельца, сообщалось ещё в феврале текущего года. На тот момент «Тавр Медиа» выплатила половину суммы сделки, на вторую половину попросили рассрочку.

Согласно данным, по факту радиостанция сменила конечного бенефициара — им стала юристка «Тавр Медиа» Инна Черкашина. Ранее владельцем ‘Нешего радио» был Александр Карташов, связанный с экс-депутатом БПП Григорием Шверком.

Карташов стал официальным владельцем радиостанции летом 2016 года. До этого «Наше радио» входило в «Радиогруппу УМХ».

Отмечается, что «Наше радио» входит в ТОП-5 самых рейтинговых радиостанций Украины. Радио владеет тремя лицензиями на вещание в 33 городах Украины, и предлагает слушателям украино- и русскоязычные песни поп-исполнителей. Не исключено, что после этой сделки «Наше радио» может сменить название или формат.

Напомним, радиохолдинг TAVR Media является одним из крупнейших в Украине. В него входят «Хит FM», «Русское радио Украина», «Кiss FM», «Радио Рокс», «Мелодия FM», «Relax». Осенью радиогруппа представила специальное мобильное приложение для прослушивания радиостанций.

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