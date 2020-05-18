Киевстар обратился в ряд комитетов Верховной Рады, обеспокоенный возможным снижением доходов телеком-отрасли из-за неэффективных регуляторных механизмов, передает УНИАН.

Согласно данным, Киевстар направил обращение в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Беспокойство оператора вызвали планы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, относительно снижения расчетной таксы за терминацию голосового трафика. Снижение с 12 копеек до 8, по мнению оператора, не сделает звонки между сетями дешевле, но приведет к значительной потере доходов телеком-рынка.

«Снижение расчетной таксы за терминацию трафика не приведет к удешевлению звонков на другие сети, поскольку все мобильные операторы предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицированные минуты звонков как внутри сети, так и на номера других мобильных операторов», — пишет ресурс.

В частности, из-за снижения таксы в ближайшие два года мобильные операторы суммарно потеряют 1,6 млрд грн. Этой суммы хватило бы для строительства 2000 базовых станций 4G, чтоб обеспечить скоростным интернетом 15% населения Украины.

Киевстар отметил, что в условиях трудной экономической ситуации, вызванной пандемией, телеком-рынок остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков. Поэтому он нуждается в поддержке государства, а не в ограничениях. По данным ресурса, ещё ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, предпринятых НКРСИ, к заметному увеличению использования голосовых минут не привело, и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком рынка.

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