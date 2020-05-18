Международная выставка-конференция IBC 2020 отменена из соображений безопасности участников и посетителей, а также из-за сложностей с проведением мероприятия на должном уровне.

Ежегодный саммит профессионалов европейской индустрии телерадиовещания должен был пройти с 11 по 14 сентября в выставочном и конференц-центре RAI в Амстердаме. Однако, как отметил генеральный директор IBC Майкл Кримп, проведение многих мероприятий, намеченных в рамках саммита, оказались под угрозой срыва из-за того, что многие европейские страны в настоящее время всё ещё пребывают на карантине.

Как отметил Кримп, организаторы не могут гарантировать участникам и посетителям саммита качество и безопасность, к которому они привыкли за многие годы проведения IBC.

По словам генерального директора IBC, решение об отмене саммита было крайне непростым, однако оно было принято в интересах медиа и вещательной индустрии. «В IBC продолжат оказывать поддержку отрасли в её возвращении к функционированию в нормальном режиме».

На прошлой неделе ещё сохранялась надежда на то, что саммит IBC 2020 всё же состоится, поскольку руководство выставочного центра в Амстердаме заявляло о намерении открыть центр в ближайшем будущем с соблюдением всех норм социальной дистанции, изданных правительством Нидерландов.

Почитать отчёты с предыдущих выставок IBC можно перейдя по ссылке.

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