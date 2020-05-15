Домой Интернет В Китае насчитали 175 миллионов пользователей интернета, не достигших совершеннолетия

В Китае насчитали 175 миллионов пользователей интернета, не достигших совершеннолетия

Борис Скуратовский
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В общей сложности 175 миллионов китайских несовершеннолетних (или 93.1% от их общего числа) являются пользователями интернета. Об этом пишет издание Xinhua со ссылкой на данные последнего отчёта, отображающего использование интернета несовершеннолетними.

В отчёте также указывается на то, что разрыв между количеством несовершеннолетних пользователей интернета, проживающих в городских и сельских районах, продолжает сокращаться.

Отчёт, опубликованный Центральным комитетом китайского Комсомола и Китайским информационным центром сети интернет, содержит данные, собранные во время опроса 34 661 учащегося начальных, средних, старших и средних профессиональных школ, проживающих в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете.

В отчёте отмечается рост количества дошкольников, являющихся пользователями интернета: почти 33% учеников начальной школы, имеющих навыки использования Интернета, освоили глобальную сеть ещё до момента достижения школьного возраста.

Исследование также показало, что 65.6% несовершеннолетних жителей Китая освоили интернет самостоятельно, а 24.7% получили необходимые для этого навыки в школе.

Авторы отчёта указывают на то, что в настоящее время ещё не сформирована чёткая система принципов обучения детей навыкам интернет-грамотности, поэтому насущным вопросом является разработка системы, которая бы позволила при обучении навыками пользования интернетом давать детям знания в сфере обеспечения личной безопасности, защиты от зависимостей, а также самозащиты несовершеннолетних.

В отчёте предлагается уделять больше внимания вопросам регулирования использования Интернета детьми дошкольного возраста. Авторы отчёта также призывают к решительным мерам, направленным на пресечение нелегальных и преступных действий, предусматривающих использование ресурсов интернета для посягательства на безопасность и права несовершеннолетних.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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