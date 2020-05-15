В Китае насчитали 175 миллионов пользователей интернета, не достигших совершеннолетия

В общей сложности 175 миллионов китайских несовершеннолетних (или 93.1% от их общего числа) являются пользователями интернета. Об этом пишет издание Xinhua со ссылкой на данные последнего отчёта, отображающего использование интернета несовершеннолетними.

В отчёте также указывается на то, что разрыв между количеством несовершеннолетних пользователей интернета, проживающих в городских и сельских районах, продолжает сокращаться.

Отчёт, опубликованный Центральным комитетом китайского Комсомола и Китайским информационным центром сети интернет, содержит данные, собранные во время опроса 34 661 учащегося начальных, средних, старших и средних профессиональных школ, проживающих в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете.

В отчёте отмечается рост количества дошкольников, являющихся пользователями интернета: почти 33% учеников начальной школы, имеющих навыки использования Интернета, освоили глобальную сеть ещё до момента достижения школьного возраста.

Исследование также показало, что 65.6% несовершеннолетних жителей Китая освоили интернет самостоятельно, а 24.7% получили необходимые для этого навыки в школе.

Авторы отчёта указывают на то, что в настоящее время ещё не сформирована чёткая система принципов обучения детей навыкам интернет-грамотности, поэтому насущным вопросом является разработка системы, которая бы позволила при обучении навыками пользования интернетом давать детям знания в сфере обеспечения личной безопасности, защиты от зависимостей, а также самозащиты несовершеннолетних.

В отчёте предлагается уделять больше внимания вопросам регулирования использования Интернета детьми дошкольного возраста. Авторы отчёта также призывают к решительным мерам, направленным на пресечение нелегальных и преступных действий, предусматривающих использование ресурсов интернета для посягательства на безопасность и права несовершеннолетних.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.