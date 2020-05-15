Многие люди привыкли смешивать два термина – «web-дизайн» и «web-программирование» (или же «web-разработка»), однако, на самом деле, они относятся к двум совершенно разным сферам деятельности. Если вы ищете себе работу в области web-дизайна, или наоборот – если вы желаете нанять web-профессионала, который создаст web-сайт или выполнит вёрстку https://mangoworks.com.ua/kiev/tasks-verstka для вас либо вашей компании, то необходимо чётко знать разницу между этими двумя определениями и понимать набор навыков, связанных с каждым из них.

Что такое web-дизайн?

Понятие «web-дизайн» является наиболее широким термином, описывающим профессиональные навыки работников данной индустрии. Называя себя «web-дизайнерами», люди очень часто хотят сказать, что обладают достаточно широким набором навыков – одним из которых является визуальный дизайн.

В данном словосочетании частица «дизайн» имеет отношение к обращённой к клиенту (либо интерфейсной) части web-сайта. Иными словами, web-дизайнер отвечает за то, как будет выглядеть web-сайт и как пользователи будут взаимодействовать с ним (поэтому web-дизайнеров иногда называют дизайнерами пользовательского интерфейса или же UX-дизайнерами).

Хорошие web-дизайнеры при создании сайтов применяют навыки графического дизайна, благодаря чему их работы выглядят просто таки великолепно. Они также чётко понимают, что такое удобство в использовании, и поэтому создают сайты, с которыми посетителям приятно работать Их дизайн призывает к интерактивности, потому что это так просто интуитивно понятно. Словом, дизайнеры не просто создают «красивые сайты». Они закладывают основы удобства интерфейса для web-сайтов.

Что такое web-программирование?

Web-программирование разделяется на два основных направления: разработка клиентской части и разработка серверной части. Некоторые из навыков, необходимые для этих направлений, пересекаются, однако цели разработчиков каждого из направлений различны.

Разработчик клиентской части использует графический макет будущего web-сайта (созданный им самим либо полученный от графического дизайнера) и переводит его в программный код. Разработчик клиентской части сайта использует HTML для разметки структуры сайта, CSS – для управления визуальными стилями и макетом, а иногда также и Javascript. Для некоторых небольших, простеньких сайтов разработка клиентской части является единственной задачей, которая ставится перед web-программистами. Для более сложных проектов требуется также разработка серверной части.

Разработка серверной части требует наличия более широких навыков в сфере программирования, а также обеспечения более глубокого взаимодействия с web-страницами. Разработчик серверной части обеспечивает саму работу и функционирование сайта, а также определяет, каким образом посетители будут использовать сайт и какие функции смогут задействовать. Набор навыков такого разработчика может включать в себя умение работать с программным кодом, который взаимодействует с базами данных, либо разработку таких функций, как корзина для электронной торговли, которая предусматривает подключение к системе обработки электронных платежей, и многое другое.

Хорошие web-разработчики должны уметь программировать CGI и работать с такими скриптами, как PHP. Они также должны понимать, каким образом работают web-формы, как различные программные пакеты и интерфейсы прикладных программ объединяют различные виды программных продуктов для создания решений, способных отвечать на запросы конкретных клиентов. Разработчикам серверной части иногда приходится создавать некоторые новые функциональные возможности с нуля – если на рынке отсутствуют программные инструменты или пакеты, которые можно было бы использовать для удовлетворения потребностей их клиентов.

Иногда границы бывают размытыми

Некоторые профессионалы в области создания web-проектов специализируются на чётко определённых участках работы, однако многие специалисты предпочитают выходить за рамки отдельных направлений. К примеру, такой человек может быть профессионалом в области графического дизайна, обладать хорошими навыками работы с такими программами как Adobe Photoshop, но при этом он также может иметь определённые знания HTML и CSS, и поэтому способен создавать код простых страниц. Факт наличия у вас таких перекрёстных навыков и знаний является достаточно полезным, поскольку повышает вашу конкурентоспособность в индустрии, а также вашу ценность, как профессионала.

Графический дизайнер, понимающий принципы создания web-страниц, в большей степени готов к работе над дизайном подобных проектов. Аналогичным образом, web-разработчик, который разбирается в основах дизайна и визуальной коммуникации, может делать более разумный выбор при написании кода страниц и разработке интерфейса для своего проекта.

В конечном итоге, независимо от того – обладаете ли вы такими перекрёстными знаниями или нет, при поиске работы для себя или при поиске человека, который займётся созданием сайта для вас, вам необходимо чётко уяснить, о чём идёт речь или что вам необходимо – web-дизайн или web-разработка. От наличия тех или иных навыков у вас или у человека, которого вы нанимаете, будет зависеть общая стоимость выполненной работы.

Во многих случаях привлечение человека, способного разработать дизайн и клиентскую часть небольшого сайта обойдётся дешевле и займёт меньше времени, чем поиск продвинутого разработчика, специализирующегося на написании кода программной части сайтов. Однако, если речь идёт о масштабных сайтах и проектах, вам не обойтись без привлечения целой команды профессионалов, в состав которой войдут специалисты, работающие во всех необходимых направлениях.

Заключение

Web-дизайн и Web-программирование – это две различные профессии, впрочем, вакансий для web-дизайнера не так много, как вакансий для web-программиста. Web-дизайнер работает исключительно над созданием графического макета web-сайта, а web-разработчик, в свою очередь, воплощает этот макет в реальный проект, создавая с использованием различных технологий соответствующий код.

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