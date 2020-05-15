Пентагон попросит у Конгресса финансовой помощи для OneWeb. Министерство обороны США намерено воспользоваться услугами разорившейся компании для улучшения качества связи в Арктике, передает Интерфакс.

Согласно данным, такой шаг может спасти не только OneWeb, но и другие космические предприятия, пострадавшие от последствий коронавируса. Пентагон намерен помочь таким компаниям, чтоб их технологии не перекупили потенциальные недруги США.

«Космические силы США используют всего два полярных спутника для безопасной и устойчивой к помехам военной связи. Коммерческие спутниковые провайдеры предоставляют значительно большие возможности, в которых остро нуждается Пентагон», — пишет ресурс.

Напомним, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Изучением активов компании сейчас занимаются две организации из Китая, французский спутниковый оператор Eutelsat, инвестиционная компания Cerberus Capital Management и Amazon.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.