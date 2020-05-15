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2Africa
Компания Facebook прокладывает мощный подводный кабель вокруг Африки. Цель проекта состоит в облегчении доступа в онлайн для более чем 1.3 миллиарда жителей континента.

Для реализации проекта, получившего название 2Africa, гигант сектора социальных медиа заключил соглашения о партнёрстве с такими компаниями, как China Mobile из Китая, MTN из ЮАР, Orange из Франции, Vodafone из Великобритании, а также с рядом местных операторов сетей.

Непосредственным подрядчиком по прокладке подводных кабелей стала принадлежащая Nokia компания-интегратор Alcatel Submarine Networks.

Проект 2Africa, общая протяжённость которого составит 37 000 километров, станет одной из наиболее масштабных систем подводных кабелей в мире, объединив Европу, Ближний Восток и 21 наземный узел связи в 16 странах Африки.

2Africa MapПри развёртывании кабельной сети 2Africa будет использована новая технология SDM, разработанная компанией ASN и позволяющая объединять до 16 волоконных пар – вместо восьми, поддерживаемых прежними технологиями.

Ввод системы в эксплуатацию намечен на 2023/2024 годы, а её проектная ёмкость – до 180 Тбит/сек – превысит общую ёмкость всех подводных кабелей, обслуживающих сегодня Африку.

Для обеспечения гибкого управления пропускной способностью канала в системе будет задействована технология оптической коммутации.

Глубина закладки кабеля увеличена на 50% в сравнении с прежними системами, а маршрут прокладки спроектирован таким образом, чтобы избежать «проблемных» акваторий с целью повышения надёжности системы.

Ранее в компании Facebook планировали раздавать интернет в отдалённые районы, используя беспилотники на солнечных батареях. Компания, созданная для реализации данных планов и получившая название Aquila, закрыла проект ещё в 2018 году. Однако, по некоторым данным, продолжает сотрудничать с Airbus, намереваясь вновь протестировать подобные беспилотники в небе над Австралией.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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