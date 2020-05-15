Запуск ракеты Ariane 6, запланированный на вторую половину текущего года, могут перенести на следующий год. Такое решение могут принять в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщил президент объединения Ariane Group Андре-Юбер Руссель, до пандемии никаких проблем со сроками не было. Теперь же окончательная дата запуска будет определена советом министров Европейского космического агентства (ЕКА) в конце июня.

«У нас не наблюдалось какого-либо отставания от сроков вплоть до возникновения пандемии COVID-19. Однако теперь у нас сильно сократился дополнительный запас времени. Поэтому весьма вероятно, что первый запуск ракеты Ariane 6 будет перенесен на 2021 год», — сказал Руссель.

Отмечается, что при первом запуске ракеты Ariane 6 а космос должны были отправиться спутники OneWeb, но британский оператор недавно заявил о банкротстве. Тем не менее, Arianespace ведёт поиски замены спутникам.

Однако в Arianespace обеспокоены тем, что пандемия приведет к снижению финансированию космической отрасли. Компания надеется, что план возрождения экономики будет учитывать и космическую отрасль.

«Совершенно необходимо, чтобы теперь план возрождения европейской экономики включал в себя меры в отношении космической отрасли, чтобы обеспечить сохранение европейской компетенции в этой области, а также защитить поставщиков Ariane Group. Нам как никогда необходимо увеличение числа институциональных заказов в условиях, когда появляется все больше свидетельств того, что происходит ослабление на длительный период коммерческого рынка и возможности работы на экспорт», — отметил президент Ariane Group.

Напомним, Ariane Group запустила производство ракет Ariane 6 в мае прошлого года. Уже в октябре двигатель ракеты прошел успешное тестирование.

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