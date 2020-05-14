В Украине продлят санкции против российских социальных сетей. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления, передает УНН.

Согласно данным, в этом месяце истекает срок действия санкций, связанных с российскими социальными сетями. В рамках этих ограничений интернет-провайдерам было запрещено предоставлять доступ к сервисам Mail.ru и соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В мае истекает срок действия санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией, наложенных на них Решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (с последующими изменениями) было введено в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года № 133/2017», — пишет ресурс.

Теперь же парламентарии выступили за продление срока действия данных санкций. Решение поддержали 248 народных депутатов.

Напомним, летом прошлого года мониторинг показал, что, несмотря на санкции, значительная часть украинских провайдеров не блокирует сайты из списка Совета национальной безопасности и обороны.

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