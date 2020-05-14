«Воля» запускает новое предложение для просмотра контента «Воля TV» с нескольких устройств. Пользователи в Украине первыми испытают новую возможность, сообщается на сайте провайдера.

Согласно данным, теперь контент «Воля TV» можно смотреть с одного профиля абонента на нескольких устройств одновременно. Сейчас новая возможность доступна владельцам Smart TV от Samsung, Sony, Philips и Xiaomi, в дальнейшем добавятся другие бренды.

«56% наших абонентов смотрят фильмы каждый день. Четверть наших каналов — в HD качестве. Теперь абоненты имеют возможность просматривать любимый контент везде, со всех экранов и в любое время. Новая мультиэкранная платформа поможет нам расширять географию наших продуктов за пределами присутствия компании — в Одессе, Николаеве, Ужгороде и других городах. Ведь мы стремимся также к тем зрителям рынка, которые не имеют возможности подключиться к нашей сети, но ищут легальный контент мирового уровня», — сообщил CEO «Воля» Антон Дзюбенко.

Отмечается, что для доступа к мультиэкранной платформе «Воля TV» необходимо активировать услугу в личном кабинете my.vola, загрузить приложение на своё устройство или войти в веб-ТВ tv.volia.com на компьютере. Те, у кого ещё нет услуг «Воля», могут загрузить приложение на Smart TV или смартфон.

Напомним, в конце прошлого месяца в приложении «Воля TV» появился телеканал футбольного клуба «Шахтер» — Shakhtar TV.

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