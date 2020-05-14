Samsung представила уникальный смартфон, оснащенный квантовым генератором случайных чисел. Такая технология значительно повышает безопасность устройства, передает iXBT.com.

Согласно данным, квантовый генератор (Quantum Random Number Generator, QRNG) был разработан швейцарской компанией ID Quantique. Принцип работы чипа QRNG в создании сверхнадежных ключей безопасности посредством генерации случайных чисел.

Модель смартфона, в которой применена эта технология, получила название Samsung Galaxy A Quantum. Устройство использует квантовый генератор для проведения операций, требующих идентификации и сертификации, например, при оплате мобильных услуг.

«Он [смартфон] оснащается 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением Full HD+, врезанной одинарной камерой на 32 Мп, встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, основной четверной камерой на 64 Мп, SoC Exynos 980, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч. На смартфон установлена One UI 2.0 на основе Android 10», — описывает ресурс характеристики Galaxy A Quantum.

Напомним, в апреле Samsung запатентовала смартфон с весьма необычным дизайном. Дисплей нового устройства выгнут во все стороны.

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