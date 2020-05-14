Крупнейший в мире оператор спутниковой связи Intelsat заявил о банкротстве

Компания, являющаяся первопроходцем спутниковой связи и транслировавшая высадку Нила Армстронга на поверхность Луны, просит признать её банкротом

В компании Intelsat заявляют о банкротстве по Статье 11, а также информируют о получении финансирования на сумму в 1 миллиард американских долларов, которая поможет ей поддерживать работу своих спутниковых служб в ожидании миллиардных поступлений, которые компания надеется получить по итогам планируемого правительственного аукциона частот.

Для облегчения процесса реструктуризации компания Intelsat и ряд её филиалов подали заявку о признании банкротства в суд Восточного округа штата Виржиния, говорится в заявлении компании.

Признание банкротства поможет спутниковому оператору решить проблему с задолженностью на общую сумму в 14 миллиардов долларов в период, когда федеральные регуляторные органы готовят аукцион частот, ныне используемых для спутниковой связи в С-диапазоне, которые предполагается выделить операторам беспроводных сетей для развития 5G. Для подготовки к продаже принадлежащего компании Intelsat блока частот в данном диапазоне ей придётся потратить от 1.5 до 2.5 миллиарда долларов, и для передачи своего частотного ресурса к определённым срокам она может получить до 4.8 миллиарда долларов, – сказано в пресс-релизе.

«Мы намерены ускорить процесс очистки С-диапазона на территории США, а также желаем найти комплексное решение, которое позволит нам укрепить баланс между активами и пассивами», – отметил генеральный директор компании Intelsat Стивен Спенглер.

В руководстве крупнейшего в мире оператора услуг спутниковой связи считают, что реструктуризация «с большой долей вероятности будет способствовать уменьшению бремени давних долгов Intelsat», а также поможет компании справиться с последствиями кризиса Covid-19, охватившего многие рынки.

Подразделение Intelsat General, предоставляющее услуги связи американским коммерческим, правительственным и оборонным структурам, не участвует в процедуре банкротства по Статье 11, – заявили в компании.

Intelsat имеет в своём распоряжении первую в мире Глобальную сеть (Globalized Network), которая предоставляет по выгодным ценам услуги высочайшего качества в сфере передачи видео и широкополосной связи в любую точку мира. В рамках Глобальной сети Intelsat объединены крупнейшая в мире сеть магистральных спутниковых каналов и наземная инфраструктура, управляемые службы и открытая взаимосовместимая архитектура, что даёт клиентам компании возможность увеличивать свои прибыли и пользоваться сетевыми услугами нового поколения.

Компания объединила все свои ресурсы и возможности в одну общую экосистему, включающую в себя 50 спутников, а также телепорты, обеспечивающие работу самой широкой и развитой сети связи в мире.

В 2015 году Intelsat начал распродажу собственных активов с целью уменьшения долговых обязательств. Позже в СМИ появилась информация о возможном слиянии OneWeb и Intelsat. Однако уже в текущем году обе компании заявили о банкротстве.

По стопам спутниковых компаний OneWeb и Intelsat также пошёл и провайдер сетевых услуг Speedcast International.

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