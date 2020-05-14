Киевстар начал консультировать своих клиентов в новом формате: оператор открыл видеомагазин в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в видеомагазин можно получить консультацию по выбору смартфона. Для этого необходимо связаться с представителями Киевстар по видеосвязи.

«С помощью таких видеозвонков мы решили реализовать сразу несколько пожеланий наших абонентов – получить компетентную консультацию, общаясь лично, и при этом не нарушать правил самоизоляции. Сейчас мы запустили пилотную версию проекта. Мы уверены, что услугу оценят наши абоненты, поэтому планируем расширить возможности предоставления сервисных услуг и консультаций о тарифах», – сообщила руководитель дирекции розничных продаж Киевстар Ольга Смысленова.

Отмечается, что на сегодня из 487 магазинов Киевстар в штатном режиме работают 424. В рамках карантина оператор принял все необходимые меры безопасности, согласно требованиям Минздрава.

Напомним, другой оператор, Vodafone Украина, на днях сообщил о постепенном восстановлении работы своих торговых точек. На сегодня компания открыта 185 магазинов в 23 областях Украины.

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