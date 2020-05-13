В Viber появилась функция групповых видеозвонков, которая позволяет общаться группам до 20 человек. Ограничений по длительности у таких видеочатов нет, передает Интерфакс.

Согласно данным, это только первый этап запуска функции. В дальнейшем число людей, которые смогут общаться в таком чате, планируют увеличить.

«Скоро наши пользователи смогут совершать видеозвонки с участием до 20 человек, и мы намерены увеличить это число в ближайшее время», — сообщил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

Отмечается, что новая функция позволяет участникам чата отключать звук или видео на экране своего смартфона, а также закреплять видео другого участника звонка. Кроме возможности совершать видеозвонки, Viber предлагает также групповые чаты до 250 человек и аудиозвонки до 20 человек.

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