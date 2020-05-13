Группа, в которую вошли 31 именитый оператор и технологическая компания, планирует поддерживать техническую работу по формированию открытого RAN, объединив усилия для продвижения государственных программ, способствующих исследованиям и принятию этого подхода.

В Коалицию политики открытого RAN (The Open RAN Policy Coalition), в частности, вошли такие компании, как AT&T, Amazon Web Services, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Qualcomm, Rakuten Mobile, Samsung Electronics America, Telefonica, Verizon и Vodafone.

Впрочем, в списке членов отсутствуют традиционные поставщики оборудования – такие, как Nokia, Ericsson и Huawei.

Исполнительным директором Коалиции назначена Диана Ринальдо – ранее она возглавляла Национальное управление по вопросам телекоммуникаций и информации США (NTIA) и в её обязанности входило консультирование Администрации президента Дональда Трампа.

По словам Ринальдо, цель создания Коалиции состоит в том, чтобы «гарантировать совместимость и безопасность работы различных игроков рынка, а также потенциально снизить барьеры, препятствующие появление на рынке новых инновационных компаний», проводя политику, которая способствует развитию и стандартизации открытых интерфейсов.

В своём блоге она добавила, что целью организации является формирование политики, которая будет способствовать поддержке прочих групп, продвигающих открытый RAN (в частности – O-RAN Alliance и Telecom Infra Project), которые разрабатывают технические стандарты.

В фокусе – США

Несмотря на то, что в группе намерены доносить свои идеи до правительств всех стран мира, в Коалиции политики открытого RAN отмечают, что основное внимание планируют уделять США, указав на то, что данная страна должна «сыграть важную роль» в развитии открытой цепочки технологий для 5G.

Американские чиновники могут с воодушевлением встретить идеи группы, поскольку правительство США недавно назвала открытый RAN возможностью снизить зависимость от китайских поставщиков – Huawei и ZTE.

В группе отмечают, что правительство может финансировать исследования, разработку и тестирование сетей, а также стимулировать развитие разнообразия цепочек поставок.

В блоге компании IBM детально расписаны потенциальные шаги в данном направлении, а также содержатся призывы к NTIA помочь с распространением информации об открытых технологиях 5G, а также призыв к Министерству обороны США пересмотреть политику закупок, отдав предпочтение открытой архитектуре.

В компании добавили, что правительство может простимулировать разработки и исследования в сфере открытых технологий 5G при помощи грантов, налоговых льгот и беспроцентных займов.

Компания Vodafone в отдельном, сопутствующем, заявлении обозначила другие глобальные цели, при этом директор компании по внешним связям Йоаким Райтер призвал власти стран Европы включить открытую сеть RAN в свои будущие промышленные стратегии, а также оказать поддержку исследованиям и пилотным проектам. Он добавил, что данная технология также должна стать приоритетной для международных организаций, стремящихся преодолеть цифровой разрыв в Африке.

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