Поставки смартфонов на китайский рынок в апреле выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя первый квартал 2020 года в этом плане был не таким успешным, передает 3Dnews.

Согласно данным, первый Квартал для китайского рынка смартфонов отличился снижением поставок на 20,3%. Однако с началом второго квартала показатели изменились: количество отгруженных устройств выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 34,8 до 40,8 млн экземпляров.

Как сообщает ресурс, такие показатели могут свидетельствовать о том, что в дальнейшем спрос на смартфоны в Китае может снова восстановиться после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в феврале аналитическая компания Canalys прогнозировала рынку смартфонов в Китае падение едва ли не вдвое. Согласно прогнозу, на это должно было повлиять закрытие точек продаж и производств из-за коронавируса.

Тем не менее, за один только январь 2020 года объем поставок устройств с поддержкой 5G в Китае достиг 5,47 млн единиц.

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