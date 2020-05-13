Компания Ericsson изменила свои прогнозы касательно грядущего глобального роста пользователей 5G. Ожидания возросли в связи с пандемией коронавируса, передает 3Dnews.

Согласно данным, ранее Ericsson прогнозировала, что к 2025 году количество пользователей 5G во всем мире составит 2,6 миллиарда человек. Однако в недавнем времени шведская компания переменила свой прогноз, увеличив его до 2,8 млрд пользоватей.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем 2,8 млрд пользователей 5G к 2025 году», — сообщил глава отдела стратегического маркетинга Ericsson Патрик Керволл.

Причиной таких перемен в прогнозах послужила пандемия коронавируса. Именно в сфере телекоммуникаций наблюдается рост, несмотря на негативное влияние пандемии на экономику.

Напомним, в апреле Всемирная организация поставщиков оборудования для мобильной связи (GSA) сообщила, что коммерческие сети 5G работают в 40 странах мира.

Ранее сообщалось, что сети 5G наиболее активно разворачиваются в таких странах как Индия, Бразилия и Мексика.

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