Бундеслига возвращается: MEGOGO покажет продолжение чемпионата Германии

Чемпионат Германии первым из топовых футбольных турниров возвращается после двухмесячного перерыва. Перезапуск сезона Бундеслиги состоится с 16 мая, именно тогда и пройдут первые игры 26 тура. Они будут представлены на канале MEGOGO Футбол и в разделе «Спорт» на MEGOGO.

Уже в эту субботу, 16 мая, на MEGOGO в прямом эфире можно будет увидеть сразу две встречи: дерби «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке-04» в 16:30 и игру «Айнтрахт» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) в 19:30.

17 мая в 16:30 украинские поклонники смогут наблюдать соревнование «Кёльна» и «Майнца». Чуть позже, в 19:00, берлинский «Унион» примет на своём поле «Баварию».

18 мая, в понедельник, 26-й тур завершится матчем между «Вердером» и «Байером». Начало в 21:30.

Трансляции всех матчей 26-го тура, а затем и их записи, можно будет посмотреть в разделе «Спорт» подразделе «BundesLiga» на MEGOGO.

Матчи Немецкой Футбольной Лиги, как и другие футбольные чемпионаты Европы, доступны пользователям медиасервиса по подписке «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

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