Сегодня в Китае были отправлены в космос два коммуникационных спутника — Xingyun-2 01 и Xingyun-2 02. Космические аппараты предназначены для тестирования технологий интернета вещей, передает Телеспутник.

Согласно данным, спутники на орбиту доставила ракета-носитель Kuaizhou-1A, для которой данный запуск стал уже девятым. Ракета была разработана компанией, входящей в группу Sanjiang Group при Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации.

В свою очередь спутники были созданы компанией Xingyun Satellite в качестве недорогой коммерческой платформы. Космические аппараты предназначены для испытаний различных технологий интернета вещей, а также межспутниковой лазерной связи.

Напомним, в апреле сообщалось, что китайская корпорация космической науки и промышленности (CASIC) готовится к развертыванию спутниковой группировки Xingyun Engineering. Группировка будет запущена в рамках проекта интернета вещей, общее количество аппаратов в ее составе будет доведено до 80.

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