SpaceX не будет бороться за покупку активов OneWeb. Глава компании Илон Маск сообщил, что приобретение разорившегося оператора не в его интересах, передает REGNUM.

Согласно данным, издание GeekWare опубликовало материал, в котором говорилось, что на покупку OneWeb метят две организации из Китая, французский спутниковый оператор Eutelsat, инвестиционная компания Cerberus Capital Management и американские компании Amazon и SpaceX. Глава SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на публикацию, заявив, что компания в гонке за активами участвовать не будет.

«Только не SpaceX», — прокомментировал Маск.

Напомним, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Группировка OneWeb, которая на начальном этапе должна была включить в себя 650 низкоорбитальных спутников, была предназначена для обеспечения связи по всему миру. В компании планировали начать предлагать возможность подключения к высокоскоростному интернету по доступной цене в любом месте и для всех уже в 2021 году.

На прошлой неделе стало известно, чтоприобрести часть обанкротившейся OneWeb может Amazon. Сейчас компания занимается изучением активов оператора.

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