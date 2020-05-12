Мобильные операторы Казахстана подписали соглашение о совместном использовании сети. В то же время у сторон остаётся право на свободную конкуренцию в области продаж, передает Kursiv.kz.

Согласно данным, соглашение было подписано АО «Кселл» (Activ и Kcell), ТОО «КаР-Тел» (Beeline) и ТОО «Мобайл ТелекомСервис» (Tele2). Договор предусматривает совместное строительство и использование мобильных сетей для предоставления доступа к интернету населенным пунктам (с населением от 250 до 1000), автомобильных и железных дорог.

«Каждая сторона самостоятельно построит и будет управлять сетью мобильного широкополосного доступа к сети интернет и предоставит другим сторонам возможность пользоваться инфраструктурой сети в своих зонах покрытия. Объем строительства инфраструктуры сети распределяется между ТОО «КаР-Тел» и компаниями, входящими в Группу АО «Казахтелеком», в пропорции 35% для ТОО «КаР-Тел» и 65% для компаний, входящих в группу АО «Казахтелеком», – говорится в сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.

В то же время соглашение, подписанное операторами, не ограничивает их конкуренцию в области розничных и оптовых продаж. Компаниям не нужно «делить рынок» или совместно владеть/распоряжаться имуществом, составляющим инфраструктуру сети.

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