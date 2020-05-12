В июне в Болгарии начнёт работу новый провайдер спутникового ТВ, а его запуском займётся соучредитель Bulsatcom.

Соучредитель компании Bulsatcom Максим Заяков в начале июня запустит спутниковую платформу Neosat, которая станет очередным провайдером услуг спутникового телевидения на рынке Болгарии. Об этом сообщает местное издание Capital.bg.

Заяков покинул компанию Bulsatcom два года тому назад. Платформа Neosat будет использовать ёмкости спутника BulgariaSat-1, который был отправлен в космос в 2017 году компанией Bulgaria Sat. Последнюю в настоящее время полностью контролирует Заяков – после её отделения от компании Bulsatcom.

Совладельцем платформы Neosat является и бывший технический директор компании Hellas Sat Георгий Скикос, который также является акционером компании Bulgaria Sat и партнёром Заякова по этому бизнесу.

Инвестиции в новый проект были проведены через ещё одну компанию бизнесмена – Deltacom Electronics, которая также займётся производством устройств для приёма телевизионного сигнала. Цель компании состоит в том, чтобы создать платформу с «полной вертикальной интеграцией», что означает, что компания сама сможет обеспечить себя большинством составляющих, необходимых для создания такой службы – от спутникового сигнала до приёмников и продаж.

Новый оператор начнёт работу с 1 июня, в его предложении будет более 210 телеканалов, 120 из которых будут транслироваться в разрешении HD. Первые 2020 человек, оформившие подписку на услугу через сайт neosat.com, получат два месяца бесплатного доступа. На первоначальном этапе подписка на платформу будет продаваться через Интернет, с последующим расширением перечня услуг и списка партнёров.

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