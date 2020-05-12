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Оператор спутникового тв Neosat Болгария
В июне в Болгарии начнёт работу новый провайдер спутникового ТВ, а его запуском займётся соучредитель Bulsatcom.

Соучредитель компании Bulsatcom Максим Заяков в начале июня запустит спутниковую платформу Neosat, которая станет очередным провайдером услуг спутникового телевидения на рынке Болгарии. Об этом сообщает местное издание Capital.bg.

Заяков покинул компанию Bulsatcom два года тому назад. Платформа Neosat будет использовать ёмкости спутника BulgariaSat-1, который был отправлен в космос в 2017 году компанией Bulgaria Sat. Последнюю в настоящее время полностью контролирует Заяков – после её отделения от компании Bulsatcom.

Совладельцем платформы Neosat является и бывший технический директор компании Hellas Sat Георгий Скикос, который также является акционером компании Bulgaria Sat и партнёром Заякова по этому бизнесу.

Инвестиции в новый проект были проведены через ещё одну компанию бизнесмена – Deltacom Electronics, которая также займётся производством устройств для приёма телевизионного сигнала. Цель компании состоит в том, чтобы создать платформу с «полной вертикальной интеграцией», что означает, что компания сама сможет обеспечить себя большинством составляющих, необходимых для создания такой службы – от спутникового сигнала до приёмников и продаж.

Новый оператор начнёт работу с 1 июня, в его предложении будет более 210 телеканалов, 120 из которых будут транслироваться в разрешении HD. Первые 2020 человек, оформившие подписку на услугу через сайт neosat.com, получат два месяца бесплатного доступа. На первоначальном этапе подписка на платформу будет продаваться через Интернет, с последующим расширением перечня услуг и списка партнёров.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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