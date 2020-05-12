Канал уже доступен в сетях крупнейших операторов платного телевидения «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон», NetByNet, а также на видеосервисах more.tv и MEGOGO.

Сегодня в России начал вещание HGTV Home & Garden – телеканал о дизайне, ремонте и домашнем уюте. Сетка вещания строится на оригинальном эксклюзивном контенте, ежегодно зрителей ждёт до 500 премьерных часов, а в число ведущих входят эксперты мирового уровня. Это флагманский телеканал в портфолио брендов Discovery, Inc. Выводом канала на российский телевизионный рынок занимается компания «Медиа Альянс».

С момента запуска HGTV Home & Garden круглосуточно доступен для просмотра в базовых пакетах операторов «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон», NetByNet и онлайн-сервисов more.tv и MEGOGO (список будет расширяться). Одновременно с эфиром запускаются официальный сайт и аккаунты в социальных сетях телеканала, где можно ознакомиться с программой телепередач и найти простые решения по обустройству дома.

В мире нет аналогов HGTV Home & Garden с точки зрения наполнения и общей концепции. В отличие от ряда игроков рынка канал делает упор на уникальный контент собственного производства. Проект адресован преимущественно женской аудитории в возрасте от 25 до 49 лет.

HGTV Home & Garden – бренд с более чем 26-летней историей и сильными позициями на международном рынке. В США телеканал занимает первое место по телесмотрению в выходные дни, в Польше это канал №2 у женской аудитории со стабильно растущими рейтингами. Начиная с 2019 года он был запущен в ЮАР и ряде европейских стран, где также был тепло принят зрителями. На сегодняшний день охват канала в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) превышает 100 млн человек, запуск в России призван усилить это присутствие.

«Тема строительства, дизайна, обустройства и ремонта дома сегодня весьма популярна во всем мире. Согласно данным телеизмерителя Mediascope в России спрос на телевизионный контент о доме высок, а предложение очень ограничено. Сейчас как никогда дом становится местом притяжения и силы, а люди по всему миру и в нашей стране еще больше ищут вдохновение, одним из основных источников которого традиционно является телевидение. Поэтому мы считаем ситуацию на рынке благоприятной для запуска нового канала. Этот проект – для всех, кто неравнодушен к своему дому», – резюмировал Григорий Лавров, генеральный директор компании «Медиа Альянс».

Одна из громких премьер, с которых канал начнёт своё вещание, – программа «Звездный ремонт». Начиная с 16 мая по субботам в 19.50 можно будет наблюдать за тем, как знаменитости первой величины благодарят людей, которые помогли им добиться успеха и прославиться. Участники шоу вместе с экспертами по строительству и дизайну своими руками делают ремонт для тех, кто сыграл особенную роль в их жизни и карьере. В премьерном эпизоде Брэд Питт усовершенствует гостевой домик своей подруги визажиста Джин.

А с 19 мая по вторникам в 19:50 зрителей ждёт премьера шоу «Строим дом за 100 дней». Черпая вдохновение в уже построенных зданиях, герои телепередачи с чистого листа создают уникальные дома в рекордные сроки. Они работают над самыми разными проектами — от уютного гнездышка для влюбленной пары до современной фермы для молодой семьи из пяти человек.

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