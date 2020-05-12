Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» передала создание спутника «Ангосат-2» «Информационным спутниковым системам» (ИСС) им. М. Ф. Решетнева. Данный аппарат будет разработан и запущен вместо вышедшего из строя «Ангосат-1», передает ТАСС.

Согласно данным, передача разработок ИИС им. Решетнева было проведено по требованию заказчика — Анголы. Кроме того, РКК «Энергия» должна передать все неизрасходованные средства, выделенные заказчиком. По данным корпорации, эта сумма составляет примерно 7,8 млрд рублей.

«В ходе исполнения работ инозаказчик выставил требование о передаче работ по созданию и запуску космического аппарата «Ангосат-2» от ПАО «РКК «Энергия» в АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева», — говорится в отчете РКК «Энергия».

Отмечается, что первый спутник, «Ангосат-1», был запущен 26 декабря 2017 года, однако уже на следующие сутки, после отделения от разгонного блока, утратил связь. До января 2018 года со спутником пытались наладить связь, но аппарат ушел из зоны прямой радиовидемости, в связи с чем ангольская сторона признала его неработоспособным.

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