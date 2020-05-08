Новости из мира видеокодеков большинству пользователей могут казаться слишком скучными. Однако события, происходящие в этом сегменте, могут оказывать огромное влияние на то, как мы потребляем медиа-контент – даже если мы этого и не осознаём. В настоящее время это особенно верно, поскольку все мы сидим дома, ходим в интернет на онлайн-уроки, смотрим телепрограммы и фильмы через Netflix или спускаемся по «кроличьей норе» YouTube.

Каждая из компаний, управляющих вашими любимыми платформами, с особой тщательностью продумывает плюсы и минусы использования различных видеокодеков для компрессии, стремясь оптимизировать размер своих видео, не сильно жертвуя при этом качеством и не увеличивая энергопотребление для каждого конечного пользователя.

Одним из таких видеокодеков является поддерживаемый огромным количеством энтузиастов бесплатный кодек AV1, который компания Google решила использовать для части видеоконтента YouTub, а также для видео-звонков через Google Duo. Теперь же в Google решили добавить поддержку просмотра видео, сжатого при помощи кодека AV1, в последнюю версию приложения YouTube для устройств, работающих на базе Android TV.

Кодек AV1 отлично подходит для обработки медиа-потоков; он позволяет передавать видео очень высокого качества через файлы меньшего – в сравнении с компрессированными при помощи схожих кодеков – размера, снижая тем самым объёмы передаваемого трафика во благо платформы и пользователя.

Однако подвох кроется в том, что в настоящее время на рынке не так много Систем на кристалле (СнК) или же электронных схем, способных проводить аппаратно-ускоренное декомпрессирование видео, сжатого кодеком AV1.

Большая часть СнК, используемых в смартфонах и приставках Android TV, «заточена» на возможность декомпрессии видео, сжатого кодеком AV1, программным путём. Однако это создаёт дополнительную нагрузку на центральный процессор и увеличивает общее энергопотребление. Среди всех смартфонов лишь модель MediaTek Dimensity 1000 способна проводить декомпрессию AV1-видео, и лишь некоторые СнК, установленные в устройствах Android TV, поддерживают аппаратно-ускоренное аппаратное декомпрессирование AV1. В частности, речь идёт о bcm72190/72180 от компании Broadcom и RTD1311/RTD1319 от компании Realtek.

В журнале изменений для обновления YouTube для Android TV упоминается, что эта функция доступна только для «поддерживаемых устройств», что указывает на наличие некого «белого списка устройств».

Напомним, ранее видеокодек AV1 начал использовать видеосервис Netflix.

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