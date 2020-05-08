Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить покрытие страны качественным интернетом. На встрече с мобильными операторами Глава государства обозначил первостепенные задачи в реализации плана по обеспечению Украины скоростным доступом к сети, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, в первую очередь Президент отметил необходимость организовать покрытие интернетом небольших населенных пунктов, поездов «Укрзализныци» и автомобильных дорог. По словам Главы, в Украине сейчас 5 800 маленьких городов остаются без связи.

Президент заявил, что ждёт скорейшего выполнения указа, выданного в июле 2019 года, в котором были описаны меры для улучшения доступа к мобильному интернету.

«Очень радует статистика за апрель — впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тыс. лиц, а дополнительный оператор появился ещё в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и далее», — обратился Зеленский к операторам.

Глава государства подытожил, что несмотря на техническую сложность процесса ускорения покрытия, поспешить все же необходимо. Особенно в условиях пандемии, когда жизнь людей практически полностью перешла в онлайн.

Напомним, Кабмин определил поддержку развития 4G и 5G приоритетом в программе государственной цифровизации. Власти планируют развивать доступ в интернет и обеспечить высокоскоростным подключением граждан и социальные учреждения.

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