В текущем году истекает срок договоренности между сейлз-хаусами трёх медиагрупп — Ocean Media (StarLightMedia), Evident Media («Медиа Группа Украина») и Space Media (InterMediaGroup). Если не будут созданы новые конфигурации, рекламный «Альянс» прекратит свое существование, сообщает телеграм-канал TV Post.

Согласно данным, «Альянс» существует с 2012 года и концентрирует в себе 70% рынка телерекламы. В нем StarLightMedia, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина» работали против сейлера 1+1media — «Глобал медиа групп».

В 2020 году рекламный «Альянс» должен распасться, поскольку вышел срок контракта. Однако, по неофициальной версии, причиной могла послужить потеря рейтингов InterMediaGroup и влияние этого фактора на «Альянс».

«В последние годы в «Альянсе» больше всех терял именно сейлер группы «Интер» — Space Media. Его общая доля в 2019-м просела с 27% до 25%, доля Ocean Media составляет 53%, остаток (22%) — Evident Media», — сказано в публикации.

Отмечается, что возможность новых конфигураций на дальнейшие года пока не обсуждается. Вероятно, каждый сейлер в дальнейшем займётся продажей рекламного времени самостоятельно. Не исключено, пишет ресурс, что медиагруппы могут продлить «Альянс» ещё на год в связи с влиянием карантина на рекламный рынок.

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