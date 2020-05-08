В апреле lifecell подключил к 4G ещё 30 населенных пунктов. Вместе с расширением покрытия увеличилось и потребление интернета в сети оператора — в прошлом месяце жители небольших городов и сел использовали наибольшее количество дата-трафика, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в течение прошлого месяца 4G от lifecell появился в 30 населенных пунктах. На сегодня доступк к сети четвертого поколения имеют почти 30,5 миллиона украинцев в 11,5 тыс. городов и сел.

Кроме того, в апреле зафиксирован рост потребления трафика на одного абонента — в среднем, 10,4 Гб на пользователя. К слову, в прошлом году этот показатель составлял 6,5 Гб, а в 2018 году — и вовсе 3,6 Гб. При этом жители крупных городов использовали меньше мобильного интернета, чем абоненты в небольших населенных пунктах.

«Во время карантина, когда украинцы остаются дома, жители небольших населенных пунктов пользуются мобильным интернетом гораздо больше, чем жители городов-миллионников. Например, в с. Шандровка Днепропетровской области с населением 687 человек один дата-пользователь в среднем потребил в прошлом месяце 44 ГБ. А среди крупных городов лидером стал Львов с показателем 11,6 ГБ. Жители столицы потребляли в среднем 8,9 ГБ. Это связано с тем, что нередко в отдаленных селах и малых городах мобильный интернет является полноценной заменой домашнему фиксированному интернету», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в начале года телеком-оператор lifecell запустил 3G и 4G в метрополитене города Днепр.

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