«Интертелеком» нашел средства на оплату 4G-лицензии и намерен уплатить сумму в течение месяца. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Согласно данным, все это время «Интертелеком» осуществлял переговоры с инвесторами, чтоб получить дополнительное финансирование на оплату 4G-лицензии. По результатам переговоров был составлен договор, зарегистрированный в НБУ.

«Результаты длительных переговоров были оформлены должным образом соответствующим договором финансирования, который уже зарегистрирован в НБУ, и указывают на возможность полной уплаты средств в госбюджет Украины в июне 2020. Это позволит ООО „Интертелеком“ начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA на современную радиотехнологию LTE одновременно с развертыванием сетей LTE-900 тремя крупными операторами действие лицензий которых начинается с 01 июля», — сообщил оператор в заявлении НВ Бизнес.

В свою очередь Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, подтвердила, что в случае полной оплаты «Интертелекомом» LTE-лицензий осуществит выдачу этих лицензий оператору.

Также «Интертелеком» отметил, что продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по рефармингу частот, согласно согласно дорожной карте покрытия 4G. Оператор освободил радиочастотный ресурс 09−11 и 14−15 CDMA-каналов в 10 областях Украины и на 43% выполнил меры по рефармингу в следующих 6 областях.

Напомним, этой весной «Интертелеком» рисковал остаться без лицензии 4G. Оператор не выплатил стоимость лицензий в срок, в связи с чем НКРСИ решила лишить его частот. «Интертелекому» удалось приостановить выполнение этого решения через суд.

Отмечаетс

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