Киберполиция задержала группу злоумышленников, продающих фальсифицированную технику известного бренда. За несколько месяцев мошенническая деятельность принесла нарушителям 1,5 миллиона гривен, передает УНН.

Согласно данным, мошенники заказывали технику из Китая, после чего продавали ее через интернет. Фальсификаторы подделывали оригинальную упаковку товара, оттиски марки и уникальные идентификаторы.

Установлено, что мошеннической деятельностью занималась группа из 11 лиц. Они создали более 50 сайтов для распространения фальсифицированной продукции. Всего за последние 3 месяца 1 500 пользователей приобрели у нарушителей техники на 1,5 миллиона гривен.

Киберполиция провела 17 обысков во Львове, Киеве и Волыни. В ходе обысков была изъята техника, коробки и упаковки от продукции, наклейки с IMEI и штрих-кодами, банковские карточки и т.д. В отношении мошенников открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

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