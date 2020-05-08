Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен продлить сроки до полного отключения аналогового вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией. Местным вещателям могут разрешить использовать аналоговую технологию до конца текущего года, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, Нацсовет пересмотрел действующую редакцию Плана использования радиочастотного ресурса, в которой было указано, что телерадиоорганизации на приграничных территориях, не имеющие цифровых лицензий, могут осуществлять аналоговое вещание до 30 июня 2020 года.

В апреле текущего года Нацсовет получил от Государственного центра радиочастот запрошенные ранние результаты рассчёта цифровых каналов вещания в 65 населенных пунктах.

«Относительно 12 из них уже были получены выводы, и эти частоты уже были выставлены на конкурс. Сейчас ещё 35 радиоэлектронных средств (РЭС) получили утверждение Генштаба и будут предоставлены регулятору для дальнейшего проведения конкурсов. 10 РЭС — направлены на утверждение ВСУ, трем РЭС нужно перенести местонахождение, а по поводу пяти РЭС было получено негативный ответ Генштаба. Это касается таких населенных пунктов: Рокосово Закарпатской области, Ивано-Франковск, Одесса и Бережаны, Подзамочек Тернопольской области», — сказано в публикации.

Теперь Нацсовет сможет оплатить работы, проведенные УГЦР, после чего начать работы по лицензированию местного цифрового вещания. Однако, по словам члена Нацсовета Александра Ильченко, до 30 июня завершить лицензирование не удастся.

В связи с этим в Нацсовете предлагают продлить сроки отключения аналога для местных вещателей до 31 декабря 2020 года. За это время все желающие телерадиокомпании смогут поучаствовать в конкурсах Нацсовета и получить возможность вещать в цифровом стандарте.

Напомним, в декабре Нацсовет уже переносил сроки отключения аналога для приграничных территорий. Изначально сигнал должны были отключить 31 декабря 2019 года, однако регулятор продлил срок до 30 июня 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.