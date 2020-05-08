Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен продлить сроки до полного отключения аналогового вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией. Местным вещателям могут разрешить использовать аналоговую технологию до конца текущего года, сообщается на сайте регулятора.
Согласно данным, Нацсовет пересмотрел действующую редакцию Плана использования радиочастотного ресурса, в которой было указано, что телерадиоорганизации на приграничных территориях, не имеющие цифровых лицензий, могут осуществлять аналоговое вещание до 30 июня 2020 года.
В апреле текущего года Нацсовет получил от Государственного центра радиочастот запрошенные ранние результаты рассчёта цифровых каналов вещания в 65 населенных пунктах.
«Относительно 12 из них уже были получены выводы, и эти частоты уже были выставлены на конкурс. Сейчас ещё 35 радиоэлектронных средств (РЭС) получили утверждение Генштаба и будут предоставлены регулятору для дальнейшего проведения конкурсов. 10 РЭС — направлены на утверждение ВСУ, трем РЭС нужно перенести местонахождение, а по поводу пяти РЭС было получено негативный ответ Генштаба. Это касается таких населенных пунктов: Рокосово Закарпатской области, Ивано-Франковск, Одесса и Бережаны, Подзамочек Тернопольской области», — сказано в публикации.
Теперь Нацсовет сможет оплатить работы, проведенные УГЦР, после чего начать работы по лицензированию местного цифрового вещания. Однако, по словам члена Нацсовета Александра Ильченко, до 30 июня завершить лицензирование не удастся.
В связи с этим в Нацсовете предлагают продлить сроки отключения аналога для местных вещателей до 31 декабря 2020 года. За это время все желающие телерадиокомпании смогут поучаствовать в конкурсах Нацсовета и получить возможность вещать в цифровом стандарте.
Напомним, в декабре Нацсовет уже переносил сроки отключения аналога для приграничных территорий. Изначально сигнал должны были отключить 31 декабря 2019 года, однако регулятор продлил срок до 30 июня 2020 года.