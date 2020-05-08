Сеть кинотеатров Alamo Drafthouse Cinema совместно со ScreenPlus запустили стриминговую платформу Alamo On Demand, передает Телеспутник.

Согласно данным, в сотрудничестве сеть кинотеатров занимается отбором фильмов для платформы, а ScreenPlus отвечает за техническую поддержку и защиту цифровых прав.

Отмечается, что платформа Alamo On Demand не намерена конкурировать с такими гигантами как Apple или Disney. Стриминг предлагает зрителю интересное авторское кино и не самые известные фильмы, которые, к слову, можно брать напрокат или покупать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.