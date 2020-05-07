Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, пересмотрела условия использования радиоэлектронных средств и излучающих приборов. В частности, это поможет ускорить процесс легализации в Украине стандарта Wi-Fi 6, передает UBR.

Согласно данным, обновление условий должно быть одобрено Государственной службой специальной связи и защиты информации. По словам народного депутата Александра Федиенко, когда будет одобрена последняя редакция условий, стандарт Wi-Fi 6 можно будет использовать в Украине, однако только в помещениях.

По подсчётам Федиенко, уже до конца текущего месяца в магазинах могут появиться новые роутеры с поддержкой Wi-Fi 6. Все зависит от того, как ритейлеры справятся с логистикой.

Стандарт Wi-Fi 6 был сертифицирован международной организацией Wi-Fi Alliance еще в сентябре прошлого года.

«Его основное отличие от предыдущего, «пятого» – еще большая пропускная способность (до 9,6 Гбит/с). И к такому роутеру можно одновременно подключать до восьми устройств, тогда как в Wi-Fi 5 – вдвое меньше», — пишет ресурс.

Напомним, в феврале стало известно, что российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций собирается в скором времени сертифицировать Wi-Fi 6. Регулятор готовит требования для сертификации устройств с поддержкой нового стандарта связи.

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